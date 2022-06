Gallo Matese, Alviti fa flop: 0 voti conquistati

Come ogni tornata elettorale che si rispetti, Giuseppe Alviti scende in campo. Infatti anche in questa tornata amministrativa il sindacalista di lungo corso, eterno candidato con un passato politico nelle fila del Movimento Idea Sociale, raggruppamento politico nato da una scissione interna alla Fiamma Tricolore si è candidato a sindaco di Gallo Matese, comune di circa 500 abitanti della provincia di Caserta.

Un antico brocardo diceva: non c'è due senza tre. L'ottimo Alviti lo applica alla politica. Dopo il flop delle scorse regionali con soli 44 voti conquistati nel collegio elettorale di Napoli e provincia nella lista di Forza Italia ripetuto anche alle comunali di Napoli dove è riuscito a conquistare solo 44 voti in una municipalità dove era candidato sotto le insegne del partito del Cavaliere di Arcore, il 12 giugno è riuscito nell'ardua impresa di non prendere neanche un voto di preferenza alle comunali di Gallo Matese. D'altronde era candidato a sindaco per un misconosciuto movimento denominato Rinascita Italia e nella lista presentata non c'era un residente del piccolo comune di terra di lavoro.