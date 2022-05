Tanto rumore per nulla ovvero il fiume della maldicenza non tocca Del Rio

La presenza di alcuni dirigenti napoletani, capitanati dal coordinatore cittadino Sergio Rastrelli, durante l'assemblea nazionale di Fratelli d'Italia, che si è svolta nell'ultimo fine settimana, in un ristorante "nostalgico" del ventennio e di Benito Mussolini, come dimostrano quadri, poster, affissi nel locale, per non parlare delle classiche bottiglie di vino, non potevano non scatenare la stampa di sinistra, quella per intenderci, che pensa che in Italia ci sia un' onda nera che voglia addirittura sovvertire la democrazia.





Tanto rumore per nulla. Il famoso ristorante di Milano, di cui non faccio il nome, secondo gli esperti di cucina, è un tempio della carbonara, della cotoletta alla milanese e di tante altre specialità culinaria, è un luogo dove chiunque, al di là delle proprie convinzioni ideali o politiche si sente come a casa.





Un luogo frequentato anche da esponenti politici, sicuramente democratici, non nostalgici, orgogliosamente antifascisti. Un lettore del blog, appassionato di buona cucina, ha incontrato al ristorante anche Graziano Delrio, già sindaco di Reggio Emilia, ministro dei Trasporti del Governo Renzi, esponente di primo del Partito Democratico, che ha mangiato nel ristorante divenuto, grazie ai media, covo dell'estrema destra, che dopo aver gustato alcune specialità della casa guardava con curiosità i quadri esposti tra cui uno del Duce