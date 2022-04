Rogo di Primavalle, Emiddio Novi ricorda i fratelli Mattei

Nella notte del 16 aprile 1973, nel popoloso e popolare quartiere romano di Primavalle, assassini appiccarono il fuoco alla porta dell'abitazione di Mario Mattei, di professione netturbino, e segretario della locale sezione del Movimento Sociale Italiano. I suoi figli, Stefano, di anni 22 e Virgilio di anni 10 morirono bruciati vivi. I responsabili Achille Lollo, Manlio Grillo e Marino Clavo furono condannati per omicidio colposo e detenzione di materiale esplodente dopo la derubricazione, dall'imputazione di Strage.