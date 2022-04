Carpi, Mussolini resta cittadino onorario della citta'.Le opposizioni bocciano la delibera presentata dal sindaco Pd

Il consiglio comunale di Carpi non approva la delibera presentata dal sindaco Alberto Bellelli (Pd) e cosi', a 98 anni dal conferimento, la cittadinanza onoraria a Benito Mussolini resta. Nel 'parlamentino' della citta' dellaprovincia di Modena sono stati 16 i voti favorevoli, ce ne sarebbe voluto uno in piu' per rendere possibile la revoca. A dare la notizia e' la Gazzetta di Modena.