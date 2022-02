Sulla sua pagina Twitter scrive: il mondo e l'italia sono radicalmente cambiati negli ultimi due anni. Il potere accelera, la tecnologia oppressiva con lui. E noi dobbiamo essere un passo avanti, per difendere la nostra libertà. Oggi nasce Exit, per costruire una via d'uscita. La parola d'ordine e' "fuori dallo stato di emergenza permanente.

Con un semplice tweet Simone Di Stefano, storico esponente di CasaPound Italia, candidato premier per il movimento politico guidato da Gianluca Iannone, uscito da un po' di tempo dal movimento della tartaruga frecciata lancia un nuovo movimemto denominato Exit.