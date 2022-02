La Repubblica rilancia la pista dei fondi neri inglesi per il movimento no vax

Sui telefonini di qualche migliaio di italiani No Vax mercoledì sera è arrivata una notifica di Telegram con un codice Iban in allegato. "Partecipate alla sottoscrizione del nostro amico Roberto Fiore arrestato ingiustamente dal regime italiano. Ha bisogno di noi!", c'era scritto. Ben visibili erano i dati bancari di un conto corrente su cui effettuare il versamento. […] La richiesta di soldi per il leader di Forza Nuova va avanti da settimane. […] il valore politico della raccolta fondi è l'ennesimo indizio di quel patto eversivo siglato tra la destra neofascista […] e una parte consistente dei movimenti che si oppongono alle restrizioni anti-Covid. […]

L'obiettivo dichiarato, già prima dell'arresto dei caporioni di Forza Nuova per l'assalto squadrista alla Cgil del 9 ottobre scorso, era il sovvertimento dell'ordine pubblico. […] Un progetto per la cui realizzazione Fiore e uomini a lui vicini si sono serviti di un'articolata cassaforte occulta, fatta di ermetici trust di diritto britannico intitolati a Sant' Arcangelo e a San Giorgio, dove arrivano centinaia di presunte "donazioni anonime e finanziamenti caritatevoli" che poi finiscono a pioggia a onlus di ispirazione ultracattolica, enti culturali, società immobiliari, per poi misteriosamente tornare a Londra, alleggeriti ogni volta di qualche decina di migliaia di euro.

Tre livelli, un fiume di denaro che entra ed esce dai confini italiani senza essere dichiarato all'Agenzia delle Entrate. […] movimenti e operazioni immobiliari sospetti per circa tre milioni di euro.

[…] due trust londinesi: il San Michele Arcangelo e il San Marco Evangelista. Il primo conduce all'immobiliarista romano Mario Zurlo: precedenti di polizia "per reati con finalità di terrorismo", amico di Massimo Carminati e legatissimo a Fiore. Nel secondo trust spunta la figlia di Fiore, Maria Beatriz. I due trust hanno fatto rientrare in Italia quasi due milioni e mezzo di euro. Duecentomila euro, in un'unica operazione, li muove San Marco, mentre il San Michele fa cinque operazioni: una da 789 mila, una da 741 mila, e ancora 300 mila, 219 mila e 97 mila. Dove finiscono questi soldi?

Attraverso triangolazioni con società italiane - Opera San Michele Arcangelo, Da.Do. srl - tornano nella disponibilità di Zurlo, con un complicato giro che gli investigatori definiscono "tradizionale passaggio di riciclaggio". C'è altro […] […] la onlus Vicit Leo […] incassa nel novembre del 2020 32.862 euro dall'ennesimo trust britannico, questo facente capo a Fiore, diventando "portavoce di posizioni contrarie alle norme anti- Covid".

Accanto a Trabucco nella Vicit Leo c'è la ginecologa Luisa Acanfora, attivissima tanto nel propalare opinioni contrarie alle restrizioni quanto nell'incassare, in qualità di libera professionista, i ristori anti Covid. Infine, la Finanza segnala un'altra organizzazione: la Pro Vita e Famiglia Onlus, di stampo ultra cattolico. Ieri è stata multata a Sanremo per una protesta contro Achille Lauro. Il direttore delle comunicazioni, almeno fino allo scorso dicembre, era un altro figlio di Fiore, Alessandro. Grazie alla Pro Vita il leader di Forza Nuova ha piazzato operazioni immobiliari per mezzo milione di euro. Secondo la Finanza, erano fittizie.

FONTE: la Repubblica/ F. Tonacci-G. Foschini