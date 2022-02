Assalto alla Cgil, l'avvocato radicale Di Nanna succede a Taormina nella difesa di Lubrano

Alla vigilia del processo che si celebrerà il 2 marzo per l'assalto alla sede nazionale della Cgil avvenuto lo scorso 9 ottobre a Roma, l'avvocato Vincenzo Di Nanna, militante radicale, succede a Carlo Taormina nella difesa di Lubrano Salvatore. Alla vigilia del processo che si celebrerà il 2 marzo per l'assalto alla sede nazionale della Cgil avvenuto lo scorso 9 ottobre a Roma, l'avvocato Vincenzo Di Nanna, militante radicale, succede a Carlo Taormina nella difesa di Lubrano Salvatore.

In una nota, diffusa alla stampa, il professionista precisa: "diciamo no ad un processo politico perché questo è e deve essere un processo secondo il diritto e le prove. No a qualsiasi forma di risarcimento danni alla C.G.I.L., essendo assolutamente certi dell’estraneità ai danneggiamenti della sede sindacale. No a qualsiasi forma di reperimento o raccolta di danaro dissociandoci da ogni richiesta che sia stata fatta in tal senso, non essendo l’imputato responsabile d‘alcun danneggiamento. No al ricatto di chi ritiene forse di poter barattare la libertà dell’accusato con lo scioglimento di Forza Nuova, perché l’imputato non può e non deve esser processato per la sua appartenenza

politica, ma solo per poter provare la sua piena innocenza ai fatti contestati.