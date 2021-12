Napoli, un saluto romano per festeggiare i 75 anni del Msi

Con un giorno di ritardo, rispetto a quanto accaduto, la collega Marina Capitti, pubblica un articolo intitolato "Napoli, sorrisi, brindisi e saluto fascista: in posa con il braccio teso dirigenti, militanti e candidati di Fratelli d'Italia. Ad essere immortalati mentre alzano il braccio destro per un saluto romano sono alcuni storici militanti della destra partenopea che volevano festeggiare l'anniversario della fondazione del Movimento Sociale Italiano che il 26 dicembre aveva festeggiato 75 anni di vita. Tra i partecipanti a questa ricorrenza diversi dirigenti del movimento politico fondato da Giorgia Meloni, finito ultimamente in una tempesta mediatica a causa di una inchiesta condotta da Fan Page, denominata Lobby Nera, su presunti finanziamenti in nero ad alcuni candidati di Fratelli d'Italia a Milano. Si riconoscono Luigi Rispoli dirigente nazionale di Fratelli d'Italia e candidato non eletto alle ultime comunali di Napoli, l'ex consigliere regionale Pietro Diodato, espulso da Fratelli d'Italia dopo la lite con con il consigliere Nonno e la ricusazione della liste in alcune municipalità Alfredo Catapano, candidato non eletto nel consiglio della Prima Municipalità e non al comune come erroneamente la collega Capitti scrive, Salvatore Lezzi, storico esponente della destra partenopea che avrebbe dovuto essere candidato nella seconda municipalità. Lista esclusa per incapacità dei delegati della lista a presentarla nel rispetto della legge e dei regolamenti elettorali. Tra i partecipanti anche esponenti della vecchia guardia missina come Massimo Abbatangelo e Franco Mormile.