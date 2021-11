Ronde di Azione Frontale il Pd chiede al Prefetto di vietarle

Raccogliamo appello dell'ANPI per il "No" alla manifestazione/ronda a Roma dell'organizzazione neofascista di Azione Frontale. Chiediamo a gran voce che il Prefetto di Roma vieti questo ennesimo scempio, che insulta la città di Roma, Medaglio d'Oro per la Resistenza. Nessuno spazio ai fascisti e scioglimento di tutte le organizzazioni che si rifanno all'ideologia fascista e nazista". Così in una nota il vicesegretario del Pd Lazio, Enzo Foschi, in merito all'appello lanciato dall'Anpi per bloccare l'iniziativa prevista per oggi alle 21:30 in zona Romanina.