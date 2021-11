Polonia: corteo antisemita a Kalisz, tre persone arrestate

La polizia ha arrestato tre persone in relazione al corteo antisemita tenutosi a Kalisz, in Polonia centroccidentale, giovedi' scorso, in occasione della giornata dell'indipendenza del Paese. Lo ha reso noto attraverso il suo profilo Twitter il ministro dell'Interno, Mariusz Kaminski. "Non c'e' assenso nei confronti dell'antisemitismo e dell'odio a sfondo nazionale, etnico o religioso. Contro gli organizzatori di questo vergognoso evento a Kalisz lo Stato polacco deve mostrare la propria forza e risolutezza", ha scritto il ministro. Giovedi' 11 novembre i partecipanti al corteo hanno intonato slogan antisemiti e si sono diretti nella piazza principale, dove hanno dato alle fiamme una copia dello statuto cittadino del 1264, che garantiva alla popolazione ebraica tolleranza per decisione del duca di Grande Polonia, Boleslao il Pio. Lo statuto garantiva agli ebrei il diritto di ricorrere a magistrati ebraici e a magistrati specifici nelle cause che coinvolgevano ebrei e cristiani. Assicurava inoltre la liberta' personale e la sicurezza degli ebrei, oltre alla liberta' religiosa, di circolazione e di commercio.