Io apro, condannato a 3 mesi Massimiliano Mazzanti

Massimiliano Mazzanti (figura storica della destra bolognese, già consigliere comunale e dirigente di Fratelli d'Italia, ) è stato condannato con decreto penale a 3 mesi di carcere per oltraggio a pubblico ufficiale, per avere promunciato letterlmente 3 parole in occasione di un intervento della polizia in un ristorante "IO APRO" a gennaio.

Parole testuali citate nel decreto "siete esasperanti ... state facendo qualcosa di ignobile ... i signori stano lavorando senza alcuna dignità ... dategli le vostre generalità"