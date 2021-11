E’ morta Liliana Cassano, la madre di Paolo Di Nella. Alemanno: ha pagato un prezzo altissimo

E' morta ieri sera, dopo una lunga malattia, Liliana Cassano, mamma di Paolo Di Nella , il militante del Fronte della Gioventù ucciso 38 anni fa, appena 19enne, mentre attaccava dei manifesti per aprire lo spazio verde di Villa Chigi, nel quartiere Trieste Salario."Liliana è una di quelle mamme di destra che ha pagato un prezzo terribile agli anni di piombo e allo slogan "uccidere un fascista non è reato" commenta all’Adnkronos Gianni Alemanno che precisa: quello di Paolo Di Nella è un omicidio rimasto impunito per complesse vicende giudiziarie e questo è stato un altro tormento per mamma Liliana”.L’omicidio di Paolo Di Nella, avvenuto il 9 febbraio del 1983, chiuse la terribile stagione degli anni di piombo.