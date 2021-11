Assalto alla Cgil, l'Anpi chiede nuovamente lo scioglimento di Forza Nuova. Lo prevede la legge

L'associazione nazionale partigiani d'Italia torna a chiedere lo scioglimento di Forza Nuova. Durante la Conferenza stampa promossa oggi dal forum delle Associazioni antifasciste e della Resistenza, il presidente nazionale dell'Anpi Gianfranco Pagliarulo ha detto: "dopo l'assalto alla Cgil, dopo le mozioni alla Camera e al Senato, dopo l'annuncio della creazione di un gruppo di esperti, non è successo nulla. Intendiamo rompere questo silenzio: torniamo a chiedere decisamente e formalmente al Governo lo scioglimento di Forza Nuova e delle altre organizzazioni fasciste".