44 anni dopo, l'onore delle armi a Benedetto Petrone

Un omaggio al compagno Benedetto Petrone da un camerata di Bari, nel quarantaquattresimo anniversario del suo omicidio

Dopo 44 anni, mi sembra giusto rendere a Benny Petrone, l’onore delle armi.

Si lo so, vi sembrerà strano, ma la nostra coerenza ci obbliga a farlo.

Benny, fu vittima di una guerra che ci vedeva coinvolti, contro un sistema che entrambi combattevamo.

Ricordo bene quei giorni.

A Bari, volavano gli schiaffi e i cazzotti, le catene e le spranghe.

Il morto però , non c’era ancora.

Si percepiva nell’aria , che prima o poi sarebbe arrivato.

Da una parte o dall’altra, sarebbe arrivato.

Non volevamo il morto , non lo cercavamo , non rientrava nella logica di acquisizione di un diritto territoriale all'esistenza che ci negavano. La violenza di strada era gia' troppa e soffocava il pensiero , la cultura , la nostra socialita' perseguitata.

Arrivó e nulla fu come prima…

I compagni, volevano pareggiare il conto.

Ricordo ancora le telefonate dell’amico rosso, che mi diceva: lascia stare , rimani a casa…

Chissà cosa sarebbe accaduto se a cadere fosse stato uno di Noi…?

Oggi, lo ricorderebbero ancora?

Le morti, sono tutte uguali?

Per Noi si, se sono in battaglia.

Quella era una battaglia e i colpi non si escludevano.

Troppo bello oggi, fare le rivoluzioni con la tastiera.

Ricordo ancora il sapore della paura , il freddo e il buio delle sere, la voglia di esistere.

Onore a te Benny e a tutti Noi.

Bartolo Centrone