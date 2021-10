Sorpasso a droite: il sovranista Zemmour scavalca Marine Le Pen

Non ha ancora ufficializzato la sua candidatura alle presidenziali francesi, ma Éric Zemmour, scrittore e intellettuale sovranista, firma storica del Figaro e autore di bestseller come "Il Suicidio francese", continua la sua ascesa imperiosa nei sondaggi.

Ieri, per la prima volta, una rilevazione dell'istituto Harris Interactive pubblicata dal settimanale Challenges, ha lanciato Zemmour come finalista delle presidenziali del 2022, con un consenso stimato tra il 17 e il 18 percento, davanti a Marine Le Pen, leader del Rassemblement national, arenata al 15-16 per cento, e dietro soltanto a Emmanuel Macron, quotato tra il 24 e il 27 per cento.

«Mai prima d'ora un candidato ha visto in così poco tempo un'evoluzione come quella di Éric Zemmour nelle misurazioni delle intenzioni di voto», ha spiegato Antoine Gautier, responsabile dei sondaggi presso Harris Interactive.

Se le presidenziali francesi si tenessero oggi, insomma, i qualificati al ballottaggio sarebbero il celebre polemista e l'attuale inquilino dell'Eliseo, con la Le Pen tagliata clamorosamente fuori dai giochi. Secondo lo stesso sondaggio, al secondo turno la spunterebbe Macron con il 55 per cento dei suffragi, contro i 45 di Zemmour. Ma siamo soltanto all'inizio di una lunga cavalcata che porterà allo scrutinio nazionale del prossimo anno, e Zemmour può soltanto crescere. Per Marine Le Pen, invece, è un brutto segnale.

Mauro Zanon per "Libero quotidiano"