La più votata dai romani? Mussolini (Rachele)

Dopo il 40% dello spoglio, in testa alle preferenze per l'Assemblea Capitolina nel voto per le comunali a Roma c'e' la consigliera uscente Rachele Mussolini, candidata nella lista Fdi. Finora la Mussolini ha totalizzato circa 3.400 preferenze ed attualmente risulta la piu' votata in citta' davanti a Maurizio Veloccia e Sabrina Alfonsi del Pd, che si attestano al momento rispettivamente a 2.700 e 2.500 voti. Nel 2016 la consigliera aveva ottenuto 657 preferenze ed era stata eletta nella lista civica di Giorgia Meloni. Rachele è figlia di Romano Mussolini, uno dei figli del dittatore fascista Benito. (AGI)