Gioca all'Ala destra il terzo uomo della lobby nera

E' il commercialista Mauro Rotunno, che è in stretti rapporti con il 'Barone nero' Roberto Jonghi Lavarini, la terza persona indagata nell'inchiesta milanese per finanziamento illecito e riciclaggio scaturita dall'indagine giornalistica di Fanpage su presunti fondi 'opachi' per la campagna elettorale di Fratelli d'Italia per le amministrative milanesi. Inchiesta in cui si è parlato anche di una "alleanza" tra alcuni esponenti delle Lega e neofascisti di Lealtà Azione. Il commercialista è stato perquisito ieri dalla Gdf: a quanto si è saputo gli investigatori, coordinati dai pm Polizzi e Basilone, avrebbero voluto perquisire anche la sede di 'Ala destra', 'fantomatica' associazione di cui Rotunno sarebbe il presidente e di cui si parla nei filmati di Fanpage. Pare, però, che l'associazione non abbia nemmeno una sede.

Con le perquisizioni di ieri, eseguite dal Nucleo di polizia economico-finanziaria della Gdf di Milano e che hanno portato al sequestro di documenti e dispositivi informatici, compresi mail e messaggi, le indagini si concentrano sui flussi finanziari. E puntano a verificare se le parole dei 'protagonisti', in particolare di Jonghi Lavarini, pronunciate nella videoinchiesta di Fanpage realizzata con un cronista infiltrato, sono solo millanterie oppure nascondono un sistema che ha funzionato in altri casi in quel modo. Nei video si parla di "lavatrici" per ripulire il denaro, di finanziamenti in nero e di soldi a "referenti politici".