L'ultrà juventino razzista? Un operaio sindacalista

È stato identificato dalla Digos di Torino il tifoso della Juventus che domenica scorsa, 19 settembre, durante il riscaldamento all’Allianz Stadium prima della partita con il Milan ha preso di mira il portiere rossonero Mike Maignan con una serie di insulti razzisti: una scena registrata all’Allianz Stadium dalle telecamere installate nell’impianto.

Il tifoso, denunciato per istigazione all’odio razziale, è un operaio e sindacalista di Rovigo ed è iscritto allo Juventus Club Gaetano Scirea di Castagnaro, nel Veronese: club che ne ha già annunciato l’espulsione. «Lo Juventus Club Castagnaro si dissocia fermamente da tali comportamenti e li condanna duramente, senza se e senza ma», si legge infatti in una nota, «ci scusiamo mestamente con tutti per l’accaduto».

Il presidente del club, Valentino Mondanese, ha commentato così l’episodio: «Noi non siamo ultras e nemmeno razzisti. Ho parlato con lui ed è molto dispiaciuto — ha raccontato durante un programma in onda su Telelombardia —, ma ormai il danno è fatto. Di sicuro verrà allontanato dal club a causa del danno di immagine che ha procurato a tutti noi».

L’uomo ha ripreso la scena, poi divenuta virale, (vedi il video) con il suo telefonino. Dal video, però, la polizia non è riuscita a risalire all’autore, che è stato invece stanato dalle telecamere di sicurezza ad alta definizione dell’impianto sportivo. Al suo fianco c’era anche un’altra persona, che seppur individuata non è stata accusata di alcun reato.

Nel frattempo, una cosa è certa: l’operaio di Rovigo non potrà entrare allo stadio: la sanzione per la violazione del regolamento dell’impianto sportivo prevede infatti che la Juventus vieti autonomamente l’ingresso al tifoso

FONTE: Corriere.it