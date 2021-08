Addio a Antonio Pennacchi, il “fasciocomunista” è morto a 71 anni

E' morto Antonio Pennacchi. L'ex operaio diventato scrittore di successo, vincitore del Premio Strega, che con i suoi romanzi ha fatto conoscere al grande pubblico l'impresa della bonifica dell'agro pontino, la vita, la sofferenza e le gioie dei coloni, si è spento oggi a Latina, all'età di 71 anni. Dalle prime indiscrezioni a stroncarlo sarebbe stato un infarto. E' morto. L'ex operaio diventato scrittore di successo, vincitore del Premio Strega, che con i suoi romanzi ha fatto conoscere al grande pubblico l'impresa della bonifica dell'agro pontino, la vita, la sofferenza e le gioie dei coloni, si è spento oggi a Latina, all'età di 71 anni. Dalle prime indiscrezioni a stroncarlo sarebbe stato un infarto.

Nato a Latina nel 1950, operaio dell'Alcatel Cavi, Pennacchi si è dedicato alla politica prima nelle file del Movimento Sociale Italiano e poi in quelle del Partito Marxista Leninista Italiano. Tra gli anni 70 e 80 ha aderito al Psi, alla Cgil e poi alla Uil.