Venti anni fa il primo centro sociale di destra: a Vicenza

Dalla pagina facebook di Alessandro Ambrosini, storico leader della destra radicale vicentina

Mentre Genova bruciava, vent'anni fa, un manipolo di sognatori incattiviti, occupò quello che divenne il primo caso di centro sociale di destra in Italia. Venne chiamato Venerdì 13 e segnò la strada per ciò che venne dopo. Molti mi dissero che era una pazzia, che dovevo dormire invece di pensare a queste stronzate. Eppure segnò un momento preciso. Vicenza, come tutto il Veneto era un laboratorio per tutta la destra radicale, tra gli anni novanta e il nuovo millennio. Vent'anni fa, sembrano ieri. Sembra ancora di sentire i cori dietro i cancelli barricati, sembra di vedere i fumogeni riempire la via di un fumo denso. Sembra di vedervi adesso, come ieri. Con i vostri volti ancora giovani, con le vostre cicatrici di strada già vecchie.

Sembra di essere ancora protagonisti della nostra vita. Vent'anni fa, oltre i nostri limiti. Quando il limite era la nostra immaginazione. Mentre scrivevamo un pezzetto di storia della nostra vita, coerentemente. In piedi. Avanzavamo qualcosa. Quel giorno ce lo siamo presi