Il girasole Alviti. In pochi giorni passa dal Pci alla Fiamma

Mi candido o non mi candido? Con la Lega, Sud ovviamente o con Forza Italia? Come candidato sindaco o semplice consigliere comunale? Nella mia Napoli, oppure in tutta Italia, isole comprese? Sfogliando una classica Margherita dei prati, bianca, con ben 21 petali Giuseppe Alviti cerca di dare una risposta al suo futuro politico. Dopo aver subito una fascinazione per il PCI, diventando subito dirigente( maledetta mancata selezione da parte dei partiti del ceto politico) ed aver pubblicamente sostenuto Antonio Bassolino come sindaco di Napoli, sfogliando l'ultimo petalo della margherita torna a destra annunciando la sua adesione a Fiamma Tricolore che lo nomina segretario cittadino ( probabilmente perché unico e solo iscritto di Napoli città).