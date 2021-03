Col Cax che mi Vax: la destra missina si scopre disobbediente alla "dittatura sanitaria"

"L'agenzia italiana del farmaco (Aifa) ha sospeso in via precauzionale l'utilizzo di un lotto di vaccini anti Covid, Astra Zeneca dopo la segnalazione di tre morti sospette in Italia".

Lo ricorda in una nota, diffusa alla stampa, Raffaele Bruno, segretario nazionale del Movimento Idea Sociale che precisa: " nonostante quanto successo in Italia e l'allarme lanciato da altri paesi del vecchio continente secondo l'Agenzia europea per i medicinali (Ema) si può andare avanti. Una vicenda che ha davvero dell'assurdo e che fortifica la nostra idea forza contro il vaccino anti Covid Una idea che abbiamo sintetizzato con un slogan Col Cax che mi Vax e con la nascita di un comitato disobbediente alla dittatura sanitaria i cui obiettivi verranno resi noti prossimamente alla stampa ed alla opinione pu blica con una serie di eventi.