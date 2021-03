Attentato contro l'inquilino moroso: arrestato Angelo Angeli

Non c’è un balordo qualsiasi dietro l’incendio appiccato mercoledì pomeriggio nell’alloggio di via Giulio Romano, zona Porta Romana, abitato da un egiziano di 27 anni che si è trovato intrappolato tra le fiamme ed è riuscito a chiedere aiuto al 112, salvandosi. In manette è finito Angelo Angeli, 68 anni, che insieme a Diego Bolla, 42enne originario di Savona (denunciato) avrebbe dato fuoco all’appartamento dopo aver danneggiato la serratura della porta per rendere inutilizzabile l’unica via di fuga. Il modo scelto per punire lo straniero, colpevole di non aver pagato l’affitto. Angelo Angeli è noto alle cronache come il "bombardiere nero" o anche il "golosone". Ex militante delle Squadre d’azione Mussolini, è stato condannato per una ventina di attentati incendiari contro sedi di partito e quotidiani commessi a Milano nel 1969. La "passione" per il fuoco, evidentemente, gli è rimasta. Ma sono solo alcune delle azioni criminali di cui si è macchiato. LEGGI TUTTO