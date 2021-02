Forza Nuova omaggia Di Battista con una tessera onoraria: premiato il no all'ultimo trasformismo di Grillo

La prima tessera onoraria di Forza Nuova del 2021 va al buon Alessandro Di Battista, ex esponente di primo piano del Movimento Cinque Stelle che ha saputo dire di no all'ultimo trasformismo di Grillo.

Lo afferma in una breve nota, diffusa alla stampa, Roberto Fiore, segretariomnazionale di Forza Nuova che precisa: "Bruxelles ed euro sono oggi gli assi portanti dell'ultima svolta grillina ed è positivo che vi sia chi dice no e poi ancora no. Tutti accettano il Recovery Fund, l'euro e la narrativa Covid 19 che ha portato tra truffe e bugie (l'ultima spaventosa in Puglia dove sono stati truccate le cifre per tenere chiusa la regione) l'Italia ad uno stato di prostrazione ai poteri forti mai raggiunto"