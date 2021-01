Donald Trump dichiara guerra al movimento Antifa. Le loro violenze ed illegalità: terrorismo domestico

Donald Trump dichiara guerra ad Antifa, il movimento della sinistra antifascista e antagonista. Infatti il presidente ha firmato "un memorandum per garantire che i dirigenti federali valutino le azioni dei suoi attivisti sulla base delle leggi federali che limitano l’ingresso di persone associate con organizzazioni terroristiche o con intenti criminali". Lo rende noto la Casa Bianca.

"Gli attivisti di Antifa ,si legge in una nota, hanno attaccato brutalmente i nostri amici rispettosi della legge, vicini e imprenditori, e hanno distrutto monumenti storici che le nostre comunità hanno

amato per decenni. Questa violenza e illegalità non ha alcun posto negli Stati Uniti e sarà

considerata terrorismo domestico".