Acca Larenzia, Bruno Di Luia sfida la sindaca Virginia Raggi

Virginia Raggi, sindaco di Roma, ed esponente di primo piano del Movimento Cinque Stelle, pur dichiarandosi più volte, in occasioni pubbliche antifascista, ha inviato una corona di fiori in rappresentanza del comune di Roma Capitale in ricordo delle vittime della strage di Acca Larentia di cui oggi ricorre il quarantatreesimo anniversario.



Un gesto che non è piaciuto per niente a Bruno Di Luia, storico esponente di Avanguardia Nazionale, militante della piazza romana, come dimostra questo post pubblicato sulla sua pagina Facebook che riportiamo integralmente.



La sindaca farisea manda una corona per i fascisti uccisi dal regime democratico che lei sostiene pur dichiarandosi antifascista. Bruno Di Luia con altri Camerati, Come si evince dalle foto, hanno provveduto a rimuoverla. Se volesse recuperare il suo nastro, può farne cortese richiesta a Bruno Di LUIA.