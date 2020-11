KulturaEuropa: giù le mani da Terza Posizione

Riceviamo ed integralmente pubblichiamo redazionale di Kultura Europa intitolato Alzo Zero, giù le mani da Terza Posizione, tirata nuovamente in ballo in merito alla Strage di Bologna.





Ci risiamo. Dopo 40 anni Terza Posizione viene tirata in ballo in merito alla Strage di Bologna con ricostruzioni totalmente fantasiose e arbitrarie da parte di alcuni giornalisti e magistrati con poca memoria storica e molta impreparazione.



Terza Posizione è stato un Movimento Politico che ha mobilitato, in una determinata temperie storica, politica e culturale, migliaia di giovani e giovanissimi, per la grandissima parte alla loro prima esperienza politica: ed è stata soprattutto una palestra di vita. Ha agito alla luce del sole nelle scuole, nelle fabbriche, nelle piazze, facendo i conti con l'allora antifascismo militante e con Il Potere che in Italia era rappresentato dal compromesso storico Dc-Pci e dall'asfissiante dominio della partitocrazia. E' stato un Movimento Politico che ha coniugato le lotte nei quartieri e nelle scuole con l'antimperialismo USA -Urss, contro i dogmatismi, le imbalsamate rappresentazioni di una destra con velleita' golpiste e nostalgiche, una ventata di novita' in un panorama statico e prevedibile. E' stato un Movimento Politico che ha agito in piazza, lontano mille miglia dal terrorismo, figuriamoci dallo stragismo, come stabilito da fior di sentenze passate in giudicato. In realta',Terza Posizione ha pagato un alto tributo in termini di carcerazioni preventive e di sangue tra le sue fila da parte degli agenti del Potere, che tutti i procedimenti giudiziari hanno ampiamente confermato in ogni grado. Lo conferma il fatto, anch'esso acclarato in sede giudiziaria, che è stata vittima di depistaggi proprio da parte degli apparati dello Stato legati alla P2 e degli attacchi omicidi di chi la considerava un argine al baratro della lotta armata, come nel caso dell'assassinio di Francesco Mangiameli.



Non solo, Terza Posizione, ha illuminato, da decenni, come modello etico, culturale e politico ogni formazione o individuo che intenda rompere gli schemi e che voglia ancor oggi agire alla ricerca di nuove sintesi adatte ai tempi, alla luce del Sole.



Continueremo a lottare per la Verità, con passi Pesanti e Lenti, per tutelare l'Onore del Movimento e di chi vi ha partecipato a suo tempo.



REDAZIONE KULTURAEUROPA