Verità e controinformazione, gli obiettivi di Gens Tv. La web tivù della comunità di Avanguardia

Fuori dagli schermi, Gens Tv, verità e controinformazione, questo è il nome del canale televisivo, visibile su Facebook e su You Tube della comunità di Avanguardia. Dopo aver creato, un blog, che vanta un migliaio di visualizzazioni al giorni, lunedì 5 ottobre con inizio alle ore 21,00 con un video di presentazione a cura del Professore Roberto Mancini cominceranno i programmi di questa web tivù.

A chiarirci, con maggiori dettagli, il senso di questa iniziativa, è Vincenzo Nardulli, leader della comunità che risponde ad alcune nostre domande, evitando il politichese, con la classica schiettezza ed onestà intellettuale.





Dopo il sito web la comunità di Avanguardia sbarca su You Tube con un canale televisivo, ci puoi spiegare il perché?

È nei progetti della Comunità di Avanguardia di dotarsi degli strumenti che servono per far conoscere le Idee e l’attività della Comunità.La web tv era uno degli obiettivi e ci siamo riusciti a realizzarlo fra tante difficoltà di ogni genere.Colgo l’occasione per ringraziare i Camerati che con il loro lavoro e con le loro competenze hanno contribuito alla realizzazione del progetto.La web tivù è solo un segmento di un corposo programma.Non ci fermeremo qui .....il prossimo obiettivo :”un bollettino mensile di controinformazione che sarà inviato per posta a tutti gli interessati. È un progetto importante che richiede tanta volontà e abnegazione,ma a NOI le imprese difficili ci intrigano....





Quali sono gli argomenti che la web tivù tratterà?

La web tivù non ha un argomento prefissato ma spazierà su tematiche politiche e sociali, saranno pubblicati dibattiti, eventi, interviste esclusive, grazie ai documenti in nostro possesso renderemo pubblici argomenti finora sconosciuti... davvero un bell'impegno.