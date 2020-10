Trieste: contro il business dell'immigrazione clandestina manifestazione domani pomeriggio in Piazza della Libertà

Contro il business dell'immigrazione clandestina. Riprendiamoci il controllo dei nostri quartieri. Questo è il testo di un manifesto comparso, in diversi quartieri di Trieste che annuncia per sabato 24 ottobre con inizio alle ore 18,30 in piazza della Libertà una manifestazione aperta a tutta la cittadinanza.

A promuovere la manifestazione sono due pagine Facebook Son Giusto e Son Giusto Trieste, che già nei mesi scorsi avevano dato vita ad iniziative simile. Alla manifestazione contro il business dell'immigrazione clandestina è prevista anche la partecipazione di movimenti e gruppi politici della cosiddetta destra radicale come la comunità di Avanguardia, il Gruppo Unione Difesa, il Vfs, Forza Nuova. Una partecipazione che non poteva non scatenare infinite polemiche politiche sostenute da Italia Viva, Partito Democratico ed Associazione nazionale partigiani d'Italia, oltre che il solito sdegno da parte della sinistra radicale, Rifondazione Comunista che definisce addirittura la manifestazione come un pericolo per la civile convivenza.