Ragazzi di Buda, un (bellissimo) inno identitario

Avanti ragazzi di Buda deve prendere il posto di Bella Ciao come espressione dell'identità culturale nazionale. Anche se Budapest è una rivolta operaia e proletaria non c'è dubbio che il bellissimo inno scritto da Pingitore è un canto identitario e divisivo. Nel mio piccolissimo lo testimonia un dato: nel mio canale youtube il 30% degli utenti e un quarto del tempo di visualizzazione sono assicurati da due versioni assai diverse della canzone: il coro tenero e commovente dei ragazzini di un liceo di Budapest, che offrono una versione bilingue, e la becerata degli ultras della Lazio, in trasferta a Madrid.

C'è un evidente gusto della provocazione nell'iniziativa del senatore leghista Barbaro, eletto in quota Alemanno in Campania.deve prendere il posto dicome espressione dell'identità culturale nazionale. Anche se Budapest è una rivolta operaia e proletaria non c'è dubbio che il bellissimo inno scritto da Pingitore è un canto identitario e divisivo. Nel mio piccolissimo lo testimonia un dato: nel mio canale youtube il 30% degli utenti e un quarto del tempo di visualizzazione sono assicurati da due versioni assai diverse della canzone: il coro tenero e commovente dei ragazzini di un liceo di Budapest, che offrono una versione bilingue, e la becerata degli ultras della Lazio, in trasferta a Madrid.





"l disegno di legge da me presentato, insieme a William De Vecchis (Lega ndr) per il riconoscimento della canzone 'Avanti Ragazzi di Buda' quale espressione dei valori fondanti della Repubblica, è un atto necessario di verità e correttezza per chi ama l’Italia. Questa canzone infatti parla della rivolta contro gli invasori per la riconquista della libertà. Questo è l’universalismo che merita un riconoscimento trasversale, non certo quello di 'Bella Ciao', testo ben connotato politicamente". Così all'Adnkronos il senatore della Lega Claudio Barbaro, storico quadro della destra sociale e presidente di Asi (ente di promozione sportiva erede del Centro Fiamma missino), in risposta all’iniziativa di un gruppo di parlamentari dem che ha presentato nei giorni scorsi a Montecitorio una proposta di legge per inserire nei programmi scolastici delle scuole lo studio della canzone dei partigiani 'Bella ciao', perché fosse riconosciuta ufficialmente come canto ufficiale dello Stato italiano.