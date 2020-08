La setta New Age sotto accusa per abusi sessuali si promuoveva on line

Nautilus Xenolid, la setta sotto accusa per presunti abusi sessuali sugli adepti, si presenta come una filosofia di vita e un sistema di ricerca del benessere attraverso tecniche e pratiche olistiche. La setta è stata fondata da Andrea Paolini e Stefania Fabbro in Italia da Settembre 2013 ed oggi è presente anche in Germania, Svizzera e Austria. Ieri i due sono stati sottoposti a misure cautelari: Il guru, Andrea Paolini, 46 anni, è finito ai domiciliari, mentre la compagna Stefania Fabbro è stata colpita da obbligo di dimora nel comune di residenza (Montepulciano). Una decina le vittime accertate, ma le indagini - coordinate dalla pm Angela Pietroiusti - sono ancora in corso e altre persone potrebbero farsi avanti nelle prossime settimane. Le accuse sono violenza sessuale ed esercizio abusivo della professione di psicologo psicoterapeuta. A Paolini viene contestato anche l'esercizio abusivo della professione medica, per aver visitato pazienti affetti da gravi patologie pur non avendo alcun titolo.

Il video di presentazione, che è ancora on line sul canale della setta, ha avuto poche centinaia di visualizzazioni. Non è quindi questo il canale di reclutamento e di diffusione di un'associazione che in tutta evidenza si colloca in quello che gli esperti di nuove religioni definiscono "movimenti del potenziale umano". Siamo comunque dentro l'arcipelago New Age, come è evidente anche da altri video del canale youtube della setta. In un altro video i due si scambiano coccole indicandole esplicitamente come tecnica di scambio energetico positivo: evidentemente coccolando coccolando la cosa sarà scappata di mano. La narrazione offerta è invece di un sistema costruito su basi scientifiche assemblando elementi molto eterogenei.

"Una volta assieme - affermano i due nel video - hanno unito le loro conoscenze ed esperienze maturate in 20 anni, nel campo della Psicologia, PNL, Fisica Quantistica, Bioenergetica, Spiritualità, Comunicazione, Pranoterapia, Naturopatia, Yoga ed Arti Marziali; così da creare negli anni a seguire una filosofia di vita completa e oggettivamente funzionale per chiunque.

"Nautilus Xenolid - prosegue la presentazione - è stato creato in questi anni grazie al lavoro sinergico di un Team di persone, che dopo aver provato su di sé gli effettivi benefici di tale sistema, hanno voluto collaborare tutti assieme al fine di divulgare tale sistema. Tale filosofia di vita osserva la realtà dapprima della sua esistenza, cioè indaga il Tutto dal punto Zero, dal Nulla. Iniziando ad osservare qualunque cosa dal Nulla, è possibile comprendere oggettivamente tutti i processi creativi che danno vita alla realtà materiale che sperimentiamo ogni giorno".