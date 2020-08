28 agosto 1995: muore Giuseppe Lo Presti, lo "scrittore terrorista"

Nella scheda biografica pubblicato dall' archivio della memoria di Trapani c'è un'imprecisione. Il primo arresto di Giuseppe Lo Presti risale all'aprile 1976 per una "normale" rapina a un ufficio postale. Vanno in tre all'assalto, il direttore riesce a chiudere la porta e a respingere l'attacco. In tre scappano e, inseguiti, abbandonano l'auto. Lo Presti è scovato sotto un ponticello su un torrente, bagnato e tremante. Ha appena copiuto 18 anni ma ha già un precedente per truffa. E' in carcere che si "politicizza", controcorrente, a destra. Grazie ai buoni uffici di Leonardo Fonte, redattore capo di "Avanguardia", mensile "radicale" di Trapani "L'indominio della discordanza" trova un editore. Maurizio Murelli, nel 1986 ancora a Saluzzo, dove ha da poco finito di scontare la sua lungadegenza penitenziaria. E ha sensibilità sulla materia dolente del romanzo propostogli.



La storia del "successo editoriale" di Giuseppe Lo Presti ce la racconta molti anni dopo sulle pagine del "Secolo d'Italia" Pierluigi Biondi, oggi sindaco dell'Aquila. E' il 18 giugno 2007, l'articolo racconta "Questi libri maledetti salvati dai remainders"

Il cacciatore ricoperto di campanelli di Giuseppe Lo Presti. Romanzo dal vago sapore nietzscheano edito nel 1990 da Arnoldo Mondadori, Il cacciatore sparì ben presto dalla scena. Forse a causa della storia del suo autore, un terrorista di estrema destra detenuto nel carcere di Prato deceduto poco dopo aver dato alle stampe il suo lavoro, probabilmente per l’assoluta mancanza di appeal di titolo e copertina. Fu solo per un caso che trovò ospitalità nel catalogo della casa editrice milanese, come si legge nella prefazione di Aldo Busi: «Questo romanzo mi pervenne alla redazione di Epoca e le dediche, una stampata nell’introduzione e l’altra vergata a mano, invocavano da sole la diffidenza: la prima diceva “A tutti i camerati caduti” e l’altra iniziava con “Al Maestro” eccetera. La leggenda vuole che lo scrittore affermato butti il tutto subito nel cestone della carta. Sia come sia, lette dieci pagine di Il cacciatore (il cui titolo originale, orrorifico, era L’indominio della discordanza, il cui significato sfuggiva anche al Lo Presti stesso), ne ho letto subito altre venti, con mio grande stupore. Con la pubblicazione di questo romanzo si scaglia di nuovo una nuova e rara pietra contro i filtri editoriali gestiti dalla strainculata classe media cosmopolita tuttora incapace di accreditare all’altare della letteratura chiunque sia fuori dall’establishment sociomondanoletterario». Pubblicato, quindi, per sfida. Fino a tre anni fa, de Il cacciatore se ne trovava una copia soltanto sul sito di un venditore on-line svedese. Dopo varie prove di stabilire un contatto – effettuate da chi scrive in un improbabile inglese, tentativi regolarmente andati a vuoto – è improvvisamente ricomparso su www.comprovendolibri.it al prezzo irrisorio di tre euro: la felicità, talvolta, ti viene quasi regalata.

Ma più che un terrorista, l'unica traccia di sua attività "politica" in carcere o fuori l'abbiamo trovata nel processo Quex, dove è tra le decine di accusati di associazione sovversiva prosciolti, Lo Presti è uno scrittore maledetto. Perché è diventato tossicodipendente e si ammala di Aids. Così, appena uscito dal carcere, nell'agosto del 1990 non si può godere il successo ma è di nuovo arravogliato nel circo delle rapine. Ce lo racconta La Stampa del 7 dicembre 1990

Torinese, in libertà da agosto, un anno fa aveva pubblicato un romanzo scritto durante gli anni del carcere a Volterra. Manette al terrorista-scrittore Lo Presti (Nar) preso dopo una rapina ad un benzinaio

Era uno dei Nar, i Nuclei armati rivoluzionari. Aveva fatto furti e rapine, era stato anche accusato (ma poi fu assolto) di aver partecipato in carcere all'omicidio di Ermanno Buzzi, il neofascista imputato per la strage di Brescia. Condannato a 16 anni, ne ha scontati 13. In prigione ha scritto un romanzo pubblicato da Mondadori. Neanche un anno fa, le copie erano in vetrina in tutte le librerie d'Italia. Giuseppe Lo Presti, 32 anni, ex terrorista nero, ora scrittore «di professione», da due giorni è di nuovo in carcere. E ancora per una rapina: l'ha tentata martedì sera, con un complice a Rimini. E gli è andata male.

Carcere e letteratura Giuseppe «Pino» Lo Presti era fuori di prigione dallo scorso agosto: aveva pagato per le rapine e l'associazione sovversiva, ed era andato a vivere con la sua donna, Marcella, in un piccolo alloggio all'ultimo piano di una casa di righiera, a due passi da Palazzo Nuovo. Il 20 gennaio, giorno del suo compleanno, era uscito in libreria quel suo romanzo, il primo, scritto in carcere a Volterra e pubblicato nella collana degli Oscar Originals: «Il cacciatore ricoperto di campanelli», prefazione di Aldo Busi. E mentre tutti pensavano che stesse lavorando al secondo libro, lui ha ripreso a fare rapine. Quella di Rimini l'ha compiuta con un ragazzo che con i Nar e il suo passato «nero» non ha nulla a che fare: Giovanni Gamicchia, 23 anni, di Torino, piccoli precedenti penali per spaccio di stupefacenti e - forse - tossicodipendente.

Assieme a lui, martedì, Pino Lo Presti è andato a Rimini con una Uno bianca rubata il giorno prima a Torino. E lì, alle sette di sera, armato di pistola Beretta calibro 7,65, ha affrontato una benzinaia, Maria Assunta Barbieri, per rapinarle l'incasso. Un colpo da disperati: 400 mila lire. E disperata è stata anche la fuga, che si è conclusa poche centinaia di metri più in là. Lo Presti e Gamicchia sono finiti sul ponte dei Mille, incastrati in un ingorgo. Al fondo, hanno trovato ad attenderli una pattuglia di carabinieri. Sono scattano le manette. L'ex terrorista-scrittore e il giovane tossicodipendente sono stati arrestati e portati in caserma.

Oggi compariranno davanti al giudice delle indagini preliminari di Rimini: il magistrato dovrà decidere se emettere un'ordinanza di custodia o rimetterli in libertà, in attesa del processo. Perchè l'ha fatto? A Torino, non c'è nessuno che possa indovinare i motivi che hanno spinto Pino Lo Presti a tentare quella rapina. Nella casa del centro dove viveva con la sua amica, gli scuri sono chiusi e al citofono non risponde nessuno. La vicina, trasferita lì da pochi giorni, dice che «in realtà ho sempre visto un ragazzo in quell'alloggio, nessuna donna». I genitori, originari di Alcamo, in provincia di Trapani, e a Torino dal 1967, sono tornati al loro paese. «Hanno fatto il trasloco un anno e mezzo fa, quando lui è andato in pensione», dicono quelli del palazzo di via Ascoli 10, dove Giuseppe e Maria Lo Presti abitavano e dove loro figlio Pino ha ancora la residenza ufficiale. «Non sono pentito» Restano i brani di un'intervista che lui, l'ex terrorista diventato scrittore, aveva rilasciato a «Tuttolibri» per l'uscita del suo romanzo.

Qual era il suo ruolo nei Nar?

Aiutavo facendo delle rapine: sa, quello che serviva. Erano gli anni della foga, '75 e '76» [i Nar, ovviamente, non esistevano ancora, ndb].