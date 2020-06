Simone di Stefano(CasaPound): chi minaccia il sindaco Raggi è un matto

I social network sono pieni di matti, non ci dissociamo perché non siamo associati. Chi va in giro a minacciare le persone è un matto conclamato ma non è una questione politica. Le valutazioni deve farle la Questura".

Così Simone Di Stefano, candidato premier alle scorse politiche per CasaPound Italia in merito alle minacce arrivate dai soliti leoni da tastiera su Twitter al sindaco di Roma Virginia Raggi, esponente di primo piano del Movimento Cinque Stelle

Il sindaco di Roma ha già la scorta e ci auguriamo che mai le vanga torto un capello, precisa Di Stefano. "Fa il suo lavoro, è in campagna elettorale e ha deciso di iniziarla con questo fuoco