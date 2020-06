Corsini riscrive "I terroristi della porta accanto", partendo dall'86esima vittima di Bologna

Il Corriere della sera dà oggi grande risalto a una recensione di Aldo Cazzullo alla terza edizione, riveduta e aggiornata, del libro I terroristi della porta accanto di Piero A. Corsinidi Aldo CazzulloCi fu una vittima in più, il 2 agosto 1980 a Bologna: una donna di cui resta solo un lembo del volto, che non appartiene a nessuna delle 85 vittime fin qui identificate. Una donna senza nome, i cui resti, in quarant’ anni, non sono mai stati reclamati, e che si trovava vicinissima all’ordigno che devastò la stazione.È da questa scoperta, che viene dal lavoro dell’ex giudice Priore e dell’avvocato Cutonilli e dall’ultimo processo sulla strage, quello che il 9 gennaio scorso si è concluso con la condanna in primo grado di Gilberto Cavallini, che muove la nuova edizione de «I terroristi della porta accanto», il libro-inchiesta di Piero A. Corsini — già autore con Giovanni Minoli de «La Storia siamo noi» — che Newton Compton pubblica il 9 luglio, con le ultime notizie su uno dei grandi misteri d’Italia. Un libro che è già uscito in due edizioni differenti, a distanza di una decina di anni, la prima nel 1998. La scoperta di questa nuova vittima riporta alla mente quello che Francesco Cossigadisse al Corriere nel 2008. Secondo Cossiga — al tempo presidente del Consiglio —, l’eccidio di Bologna fu dovuto all’esplosione accidentale di esplosivo trasportato dai palestinesi, che in virtù del «lodo Moro» in quegli anni si muovevano liberamente per il nostro Paese. Quei resti — si chiede Corsini — appartengono forse a chi doveva trasportare la bomba?