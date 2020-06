Castellino: stop alla macchina del fango. E lasciate in pace Fabrizio

È incredibile come i media siano strumento di regime e attacchino gli oppositori del sistema. Lo schema è sempre lo stesso, come diventiamo forza di popolo e usciamo dal ruolo confezionato dal sistema su di noi si abbatte il terrorismo mediatico, che diventa tra l'altro schizofrenico e sciacallo. Così in 24 ore divento sodale criminale di Fabrizio Piscitelli (ieri Il Fatto Quotidiano) e oggi un mio presunto "braccio destro" sarebbe stato intercettato nei giorni del suo omicidio (CorSera). Vi chiediamo in primis di lasciare riposare in pace i morti. Anche perché Fabrizio era un mio amico e di certo non rinnegherò un grande e disinteressato affetto per apparire "bello e buono" di fronte ai media di regime o per le logiche del politicamente corretto, ma tra l’essere amici e l’essere sodali c'è di mezzo il mare, ricordandovi sempre che Fabrizio è morto da uomo libero, nonostante le narrazioni mediatiche.

Parole chiare,dirette, che non lasciano dubbi ad interpretazione alcuna quelle pronunciate da Giuliano Castellino, dirigente romano di Forza Nuova