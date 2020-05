Report, a proposito dello scambio di nomi. La pagliuzza e la trave

Prima di pubblicare lo scoop i due qualche verifica la fanno e si imbattono in un Enrico Tomaselli, detenuto dei Nar, peraltro fermato proprio a Londra nel settembre 1981 in compagnia di Fiore e di Morsello... E così Enrico Maselli diventa Enrico Tomaselli. Un errore veniale, tranne per il Tomaselli, che si trova tirato dentro in una storia in cui non c'entra.



Ci resta invece un dubbio. Di che natura è l'errore dei redattori di Report? Infatti, pur sapendo dal rapporto scansionato che la polizia aveva lavorato su una intervista pubblicata sul settimanale di informazione più venduto in Italia, parlano di "soffiate": analfabetismo funzionale o cazzimma per nascondere che l'intervista a Hill non era una esclusiva?