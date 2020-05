Bussinello a sorpresa promuove Silvia e boccia il governo italiano

Trascorso qualche giorno, voglio dire la mia sul rientro in Italia di Silvia Romano. 1. esulto perché un’Italiana è tornata da donna libera nella sua Terra 2. Non me ne frega un tubo se si è convertita all’Islam, se sia o meno incinta e se si è vestita come un sacchetto dell’umido. Sono francamente affari suoi 3. Odio, fortemente odio, i video fasulli che stanno girando per denigrarla 4. Amo la sua scelta di andare a fare volontariato in Africa, in un momento in cui tutti pensano al bello ed al comodo nella nostra società edonistica. Sostenere che gli africani vanno aiutati a casa loro, significa andare in Africa e vivere in mezzo a loro 5. Una Nazione seria l’avrebbe liberata, inviando il proprio esercito, utilizzando i propri corpi speciali, e non ricorrendo ad uno stato estero o pagando addirittura un riscatto In conclusione: ben tornata Silvia e grazie per il tuo esempio di volontaria. Governo Italiano, tanto per cambiare, hai fatto schifo Roberto Bussinello