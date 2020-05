Alessandro Alberti,con vai, vai, vai i 270 bis stimolano la rinascita del senso di appartenenza e identità

Nel tardo pomeriggio di una tranquilla domenica di maggio, i 270 bis, storico gruppo della musica alternativa e non conforme donano ai loro fans un inedito. Un brano intitolato Vai, vai vai.

Il nostro Alessandro Alberti, prezioso collaboratore del blog autore di Radio Alternativa, la destra che comunicava via etere, Eclettica Edizioni, di cui consiglio una attenta ed approfondita lettura, esperto di musica alternativa recensisce il loro nuovo brano .