San Giorgio Canavese(To): ex parroco, da maggio consigliere comunale aderisce a Forza Nuova. Lo stupore delle opposizioni

Luigi Cabrino è un ex sacerdote ed ex parroco. Nel 2014 ha deciso di rinunciare ai voti, si è sposato ed è padre di due figli ed è tornato al suo "vecchio amore": la politica. Nel mese di maggio si è candidato a San Giorgio Canavese, comune di poco più di 2 mila abitanti della città metropolitana di Torino nella lista civica a sostegno del sindaco Pietro Dallera.

Da consigliere comunale eletto in una lista civica ha aderito a Forza Nuova. Una adesione che non poteva generare polemiche politiche in paese, con le forze di opposizione che hanno manifestato sconcerto per la decisione, richiedendo un consiglio comunale aperto per discutere della vicenda.

Cabrino sin da giovane è stato sempre vicino alla destra. Nel lontano 2001 aderì alla Fiamma Tricolore diventato consigliere comunale a Villanova, poi le missioni umanitarie al fianco di un sacerdote. E' stato in Africa nel 2006 ed in Patagonia.

Oggi è un insegnate precario alla scuola primaria ed è consigliere comunale di maggioranza a San Giorgio Canavese.

La sua adesione a Forza Nuova, ci conferma Luigi Cortese, non influirà sull'operato amministrativo. E' tesserato con noi, ricorda il segretario regionale da un anno e non cambierà gruppo: c'è libera scelta su come comportarsi, soprattutto arrivando da una lista civica.