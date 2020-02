Roma, i nazionalisti resistenti alla dittatura di Bruxelles ricordano con un convegno Mikis Mantakas

Forza Nuova, Alba Dorata e Nation : i nazionalisti che resistono a Bruxelles è il tema di un convegno che si terra' venerdì 28 febbraio presso lo Skull Pub di vi Taranto 57 a Roma che vedrà protagonisti in qualità di relatori Athanasios Konstantinou deputato europeo di Alba Dorata, Herve Van Laethem presidente di Nation Giuliano Castellino dirigente romano di Forza Nuova e Roberto Fiore presidente di Apf.Il senso dell'incontro ci viene chiarito con maggiori dettagli da una nota diffusa alla stampa da Giuliano Castellino che riportiamo per intero."Stasera alle ore 20 via spettiamo a San Giovanni, a via Taranto 57, allo Skul Pub, per una serata in nome della resistenza nazionalista contro la dittatura di Bruxelles.Forza Nuova, insieme ai fratelli greci di Alba Dorata e a quelli belgi di Nation, è pronta a lanciare a rilanciare la sfida contro questa Europa di banchieri ed usurai, che stanno affamando nazioni e popoli.VI ASPETTIAMO STASERA.