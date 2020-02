Robert Brasillach, poeta dell'amicizia. Un ricordo di Pino Tosca

Riceviamo dal Centro Tradizione e Comunità, in occasione del settantacinquesimo anniversario della morte di Robert Brasillach, e volentieri pubblichiamo un articolo di Pino Tosca, uomo della tradizione, andato oltre il 4 settembre del 2001.

Pino Tosca ha lasciato un' eredità spirituale prima ancora che politica. La musica, il canto, le espressioni artistiche teatrali e le poesie. in Pino Tosca tutto trovava completa sintesi, come quando strumenti diversi fondono i loro suoni in un “tutto” armonioso e naturale. La sua ultima e più bella creatura è stata a Modugno, in Terra di Bari: l’esperienza comunitaria del “Centro Tradizione e Comunità”, riflesso esistenziale di esperienze metapolitiche come la Guardia di Ferro Romena o il Carlismo legittimista Spagnolo.

E’ stato Pino Tosca che ha insegnato ad un intero ambiente, quello della “destra radicale” o post-fascista le esperienze dei cosiddetti vinti della Storia: i briganti del Regno delle Due Sicilie, i Cristeros Messicani, i Vandeani francesi. Tutti accomunati da una medesima visione della vita e da un’identica ed autentica Fede in Cristo









Robert Brasillach, poeta dell'amicizia

di Pino Tosca