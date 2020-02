Enzo Nespoli lo spin doctor che imbarazza la Lega che impone la smentita all'Ansa

E' durata meno di due ore sull'Ansa, la prima agenzia di informazione multimediale in Italia, la quinta al mondo, l'appartenenza dell'ex senatore Vincenzo Nespoli, già sindaco di Afragola ,popoloso e popolare comune della città metropolitana di Napoli, storico esponente politico del Movimento Sociale italiano prima in Alleanza Nazionale poi nel Popolo della Libertà, alla Lega.

Una informazione che circolava, con esattezza, corredando la notizia della sua condanna, in primo grado, ad otto anni di reclusione per la bancarotta milionaria della Sean Immobiliare.

L'agenzia delle ore 16,45 che annunciava la condanna per il politico afragolese è stata rimessa in rete alle 18:17 con il taglio di una frase (attualmente referente della Lega in Campania).

Secondo indiscrezioni provenienti da fonti romane, la Lega ha smentito la principale agenzia stampa italiana precisando che il senatore Nespoli non ricopre incarichi nel partito. Ed è vero. Ora, da modesto giornalista pubblicista, sfogliando il vocabolario della lingua italiana referente nel linguaggio politico e giornalistico perso che costituisce o può costituire un punto di riferimento.

Nespoli è stato per l'ex sottosegretaria Pina Castiello punto di riferimento. Era lui che l'accompagnava in giro per le cinque province della Campania durante la campagna elettorale per le Europee.

Le cronache locali, infine, avevano attribuito ad Enzo Nespoli il ruolo di spin doctor del movimento politico guidato da Matteo Salvini in Campania, senza ricevere alcuna smentita né dalla Lega, né tanto meno dal diretto interessato.

Quindi la qualifica di referente della Lega è stata conquistata dall'ex senatore Nespoli sul campo.