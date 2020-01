12 gennaio 1996: muore nel Chaco Lello Graziani

Clemente Graziani (Lello per tutti) muore il 12 gennaio del 1996. Dopo aver girovagato per mezza Europa inseguito da una decina di mandati di cattura e dopo il rifiuto di estradarlo in Italia da parte sia della Gran Bretagna che del Paraguay, è in questo secondo Paese che vive i suoi ultimi anni. Nel Chaco Graziani scopre una nuova patria, s’innamora di questa terra inospitale che lo ha accolto, si trasforma in “ganadero”, ossia allevatore. Non trascurando però l’impegno politico, che esprime in saggi, progetti di riviste, fitta corrispondenza con amici e camerati. La sua casa di Asuncion è ospitale verso tutti e diventa mèta di un vero e proprio pellegrinaggio. Lo raggiungono la moglie Fiorella e, a turno, i figli. Intanto, mano a mano cadono le accuse nei suoi confronti: viene continuamente assolto da tutte le imputazioni, compresa, come abbiamo visto, quella più grave e che lui ha sempre rigettato con forza, quella del delitto Occorsio, da cui è scagionato con formula piena dalla Corte di Cassazione. Gli restano da scontare solo otto mesi di reclusione, pena residua del primo processo a Ordine Nuovo. Tanto che pensa pure di tornare clandestinamente in Italia, il solo tempo necessario a rivedere per l’ultima volta la vecchia madre. Ma il male avanza e lui lo sa. Sistema le ultime faccende e muore con accanto la moglie, i figli, gli amici e i camerati più cari, fra cui Elio Massagrande. La sua ultima lettura, prima di morire, è una poesia Zen di Fuyo-Doka: “Ho chiuso con questa vita. Non ho cercato il cielo, non temo l’inferno. Deporrò queste ossa al di là del Triplice Mondo. Non asservito, imperturbato” .