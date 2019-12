Cpt per 700 lavoratori, Natale a rischio.Arenare(Sinlai) De Magistris si dimetta

Continua l'odissea degli oltre 700 lavoratori della CPT, l'azienda dei trasporti napoletana,i cui dipendenti sono da mesi senza stipendio. Sul punto l'intervento di Valerio Arenare, segretario nazionale del Sindacato SINLAI: "La vertenza CPT è ad un punto morto; da ormai troppo tempo i lavoratori non percepiscono lo stipendio, e la strategia di tirare avanti chiedendo sacrifici agli operatori senza trovare soluzioni è assolutamente inaccettabile.

Purtroppo, con ogni probabilità per le famiglie dei dipendenti si tratterà di un Natale amaro.L'unica speranza, a questo punto, è che il sindaco De Magistris, la cui incapacità amministrativa è emersa prepotentemente in questa vicenda, rassegni finalmente le proprie dimissioni e consenta, facendosi da parte, di risolvere una situazione che è ormai intollerabile non solo per i dipendenti ma anche per i tanti utenti vittime di sistematici disservizi.