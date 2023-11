3 novembre 2008: muore Domenico Leccisi. Liberò la salma di Mussolini

Un post di facebook di cinque anni fa. Giacinto Reale , riportando il racconto dell'impresa che lo ha reso celebre, commemora il decennale della morte di Domenico Leccisi, il fascista che "liberò" la salma del duce





incertezza, gli amici ripresero il lavoro. Superato il primo strato di terra indurita, il rumore cessò. Io, intanto, perlustravo i vialetti contigui, districandomi tra le tombe: pronto a dare l’allarme in caso di necessità….

Dopo circa un’ora e mezza di lavoro, Rino e Ferruccio si accorsero di essere giunti, con la punta dei loro attrezzi, a pochi centimetri da un corpo solido. Lavorarono di sole pale, finchè il coperchio nerastro di una cassa spuntò nel fondo della fossa. Si volsero verso di me, che non li perdevo di vista, facendomi un segno. Li raggiunsi di corsa….abbandonai il piccone e mi calai nella fossa. Afferrai i lati del coperchio, e, con uno strappo, lo divelsi. Accesi la torcia dirigendo il fascio luminoso nel fondo della bara: apparve subito, riconoscibilissima, la testa di Mussolini. Il labbro superiore leggermente contratto scopriva i denti incisivi in una smorfia che appariva come un triste sorriso…..Mussolini giaceva completamente nudo su di uno strato di trucioli di legno anneriti. I calzoni militari di tessuto diagonale, che indossava all’atto dell’arresto e che si vedono strappati e lordi di sangue nelle fotografie che lo ritraggono a piazzale Loreto, buttati sul ventre e sopra le gambe, gli facevano da sudario…..