Il debutto in tv di Meloni? Santoro 1995, ma è Arianna

Marco Zonetti per Dagospia

ARIANNA MELONI OSPITE DELLA TRASMISSIONE TV TEMPO REALE DI MICHELE SANTORO 12 GENNAIO 1995 1

Ieri sera, lunedì 25 settembre 2023, Marco Damilano nella sua trasmissione in onda in access prime time su Rai3, Il Cavallo e la Torre, ha tirato fuori dal cilindro del tempo una simpatica e suggestiva chicca.

Analizzando il primo anno di Governo a trazione Fratelli d'Italia, Damilano ha stupito i telespettatori e il suo ospite Giovanni Orsina, storico e direttore della Luiss School of Government, annunciando "la prima volta in Tv di Meloni".

GIORGIA E ARIANNA MELONI

A quel punto è partito un filmato tratto dalla trasmissione Tempo Reale andata in onda nel lontano 12 gennaio 1995 su Rai3, con un giovanissimo Michele Santoro al timone. Santoro dava quindi parola a una diciannovenne attivista di Destra dell'epoca. Ma non Giorgia Meloni, bensì la sorella Arianna.

Quest'ultima, incalzata da Santoro, si lanciava in diretta televisiva in una disamina politica sulla crisi del primo Governo di Silvio Berlusconi, il quale aveva rassegnato le dimissioni meno di un mese prima, il 22 dicembre 1994, dopo l'uscita di Umberto Bossi e della sua Lega Nord dalla maggioranza. La disquisizione della giovane Arianna polemizzava per l'appunto sulla decisione del "Senatur", che aveva "mandato a casa un governo votato dagli italiani il 27 e 28 marzo 1994" tornando quindi a una "situazione ambigua" tipica del passato. Ospiti di quella puntata di Tempo Reale, erano Fausto Bertinotti e Cesare Previti.

ARIANNA MELONI OSPITE DELLA TRASMISSIONE TV TEMPO REALE DI MICHELE SANTORO 12 GENNAIO 1995 2

Seguendo la trasmissione di Damilano di ieri, si scopriva quindi (o, meglio si aveva la conferma) che già 28 anni fa Arianna Meloni faceva politica attiva, veicolando in seguito il suo impegno nel partito della sorella. Fino a divenire - come ricordato dal quotidiano La Repubblica rilanciata da Dagospia - "già responsabile del tesseramento" oltre a sedere "anche nel board della Fondazione Alleanza Nazionale. Un ente, questo, che ha in pancia depositi bancari per una trentina di milioni e beni immobili che valgono sul mercato circa 200 milioni di euro". Per poi essere nominata, poco tempo fa, responsabile della segreteria politica di Fratelli d'Italia.

ARIANNA MELONI ASSEMBLEA FDI

Non proprio, quindi, quella "privata cittadina senza incarichi pubblici" che aveva suscitato difese a spada tratta all'epoca della pubblicazione della famosa vignetta di Natangelo sul Fatto Quotidiano riguardante la sostituzione etnica a casa Meloni-Lollobrigida, finito poi querelato.





(umt) Fin qui Dagospia.

Due sole, piccola osservazioni: nel 1995 Santoro aveva 43, non proprio giovanissimo, direi. Così come intervenire a un talk show non configura nessun incarico pubblico ma semplicemente attesta un'antica militanza che smentisce appunto le accuse di familismo nei confronti di Giorgia ...

