Bianchi insiste alla Zanzara: Peppa Pig e le due mamme non è normale

Da “La Zanzara – Radio24”

Il consigliere comunale di Fratelli d’Italia a Bergamo Filippo Bianchi si giustifica a La Zanzara su Radio 24 dopo aver innescato la polemica su Peppe Pig e le due mamme: “Mi sono limitato a riconoscere la realtà, quando uno nasce ha un padre e una madre. La famiglia è quella naturale, quella con donna e uomo. È ovvio che quello di Peppa Pig viene proposto come un modello normale, ma non è normale. Non lì reputo una famiglia”

E sull’adozione Bianchi ha aggiunto: “Ogni figlio ha bisogno di crescere rapportandosi sia con il sesso maschile che femminile. Sono contrario anche alle unioni civili. Il matrimonio tra omosessuali? È contro natura”.

“Un bambino che cresce in una famiglia omosessuale - continua Bianchi a La Zanzara - cresce privato di una madre o del padre. Non cresce in una famiglia naturale”.

E sull’aborto Bianchi ha concluso: “Cancellerei la legge. Le donne non devono abortire. Se una subisce uno stupro? Non è colpa del figlio, lo stato non può autorizzare un aborto che non è altro che l’eliminazione di una persona.