Camere penali: Fanpage? Non è giornalismo ma attività investigativa

"Non è giornalismo d'inchiesta" ma una "indagine privata" al di fuori di regole e controlli. A "smontare" l'inchiesta "Lobby nera" di Fanpage su Fratelli d'Italia è l'Osservatorio dell'Unione delle camere penali. Organismo istituzionale non propriamente di parte, dunque. L'indagine giornalistica, andata in onda giovedì scorso a Piazzapulita su La7, realizzata nel corso di 3 anni con un giornalista sotto copertura e infiltrato come "finto imprenditore", ha portato a galla diversi "filoni". Da un lato, il possibile ricorso a forme di finanziamento elettorale in nero da parte di importanti esponenti di Fratelli d'Italia in Lombardia. Dall'altro, quello di atteggiamenti nostalgici verso il Fascismo e riferimenti a Hitler. Per questo motivo martedì la Procura di Milano ha aperto una indagine per riciclaggio e finanziamento illecito su Carlo Fidanza, europarlamentare di FdI (auto-sospesosi) e il "barone nero" Roberto Jonghi Lavarini, che nel partito di Giorgia Meloni da anni non ha più alcun ruolo ufficiale. E dalla Procure filtrano voci di possibili sviluppi per "apologia di fascismo".