Il misterioso mister X e il mistero svelato del golpe Borghese

Nella foto si vede il giornalista Andrea Purgatori mentre intervista per la sua trasmissione rievocativa del golpe Borghese “Italia, 1970, storia di un colpo di stato”, un personaggio misterioso, mascherato, inquadrato di spalle, che parla con voce contraffatta. Si tratta dello stesso personaggio, noto come “Mister X “, che fu la gola profonda del teorico del raddoppio universale delle bombe che seminarono il terrore in Italia, Paolo Cucchiarelli.





IL GIUDICE SALVINI E MISTER X

Il giudice Guido Salvini, dopo 1 ora e 40’ della registrazione qui linkata , rivela una discreta conoscenza del misterioso “Mister X’ oltre che una benevola presa in considerazione della teoria della doppia bomba, una fascista e una anarchica esplose in contemporanea il 12 dicembre 1969 nella banca di piazza Fontana, a Milano, l’una all’insaputa dell’altra.





IL VECCHIO VOLTO DI MISTER X





Da fonte riservata ho ottenuto una fotografia del misterioso “Mister X”, di Cucchiarelli, Salvini e ora anche di Purgatori. Il personaggio è inquadrato di fronte e non è mascherato, ma la foto è vecchia e non in perfette condizioni. La pubblico nella speranza che qualcuno possa finalmente identificare questa primula rossa, o meglio nera della eversione che finora ha disvelato i suoi mirabolanti segreti solo a un ristretto numero di eletti, Cucchiarelli Salvini e, per l’appunto Purgatori.





DELLE CHIAIE: PERCHE' E' FALLITO IL GOLPE