19 gennaio 1969, ricordando il sacrificio di Jan Palach

Il 19 gennaio del 1969 moriva il patriota cecoslovacco Jan Palach datosi fuoco sulle scale della biblioteca nazionale di piazza San Venceslao.

Jan, non ancora ventunenne, era uno studente di filosofia all’Università di Praga scelse il martirio per gridare al mondo la parola proibita “Libertà”, il mondo che era restato muto davanti all'aggressione sovietica. Nell'anno precedente, il 1968, l’onda lunga della contestazione giovanile riuscì ad oltrepassare la cortina di ferro, portando con se le idee di libertà. Idee che, in quella parte di Europa controllata dall'Unione Sovietica, non erano gradite.



Le idee di libertà presero piede grazie a Alexander Dubcek, che durante i suoi pochi mesi di governo concesse maggiori diritti civili ai cittadini, allentò la censura sulla stampa e sui movimenti politici, dando così vita alla cosiddetta “primavera di Praga”, ma all'amico sovietico questo non fu gradito, ed ecco che arrivarono i carri armati con la Stella Rossa in “aiuto fraterno” contro i “reazionari” invadendo piazza San Venceslao che era il simbolo di Praga. Il popolo apparve rassegnato a questo, anche perché era ancora vivo il ricordo dell’invasione dell’Ungheria nel 1956, unica speranza era nel mondo occidentale che invece resto fermo.



Ma a Praga non tutti piegano la testa davanti ai “fratelli” russi, c’è un gruppo di studenti che vogliono fare qualcosa, vogliono ribellarsi all'invasione, vogliono libertà.